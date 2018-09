Géminis – Martes 11 de septiembre de 2018: una semana excitante, disfrútala

Hay muy buenas oportunidades esperando por ti en estos días siguientes, tanto en el dinero como en el trabajo así que no te impacientes porque todo llega a su momento. Cierto asunto legal está más cerca de resolverse que antes, verás soluciones efectivas. La vida fluye en tu dirección y si sigues la corriente del mundo y no nadas contra ella verás que tanto el amor, como el dinero, la fortuna y la felicidad se entronizan en tu destino diario. No subestimes tu intelecto y capacidad en ningún momento pues tú, geminiano, eres uno de los signos más versátiles, adaptables y despiertos de mente de todo el zodíaco.