Géminis – Martes 10 de julio de 2018: una buena idea que dará resultados

Amor ¡Tránsito de Júpiter! Este es un importante movimiento astral directo a un signo del elemento agua. Tal vez no todo esté marchando sobre un lecho de rosas, pero lo mejor es que tu intuición te indica que los problemas ya han comenzado a resolverse y realmente es así.

Salud Siempre estás a tiempo para empezar planes de ejercicios físicos, entrar en un gimnasio, cuidar tu salud de manera positiva para mantenerte en forma. No importa la edad que tengas, lo que cuenta es tu disposición.

Trabajo Paulatinamente las aguas irán recuperando su nivel y verás que tus esfuerzos no han sido en vano. Si estás sin trabajo, te espera una nueva posición laboral, mejor remunerada y en un lugar agradable. Las condiciones en tu entorno son propicias.

Dinero y fortuna

Algunos aspectos de tu horóscopo te colocarán en una posición donde ganarás todo aquello que has sabido sembrar, pero recuerda actuar con mucha determinación para no dar la impresión de ser una persona insegura que no sabe qué hacer con su dinero.