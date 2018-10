Géminis – Lunes 8 de octubre de 2018: revisa las opciones que tienes frente a ti

La energía lunar en tu signo te ayudará a terminar tareas engorrosas, No es el tiempo de recordar cosas tristes ni eventos pasados poco felices. Florece en ti la vida amorosa y nuevamente te sientes en el camino de la reconciliación, de la unión sentimental.

Si te peleaste con tu pareja en días recientes analiza tu situación de una forma racional, con las manos en el corazón, reconoce errores, haz las concesiones necesarias y vive. No calles tus sentimientos, comunícate y abre tu corazón sin reservas. Deja fluir los sentimientos internos, ¡no permitas que el amor muera, geminiano!

Amor

Salud

Si te expones a la intemperie, un aguacero, tormenta o situaciones climáticas adversas no permanezcas mucho tiempo con tu ropa mojada en el cuerpo porque este día estás vulnerable a los catarros. Disfruta tu salud de manera efectiva, sin exagerar.

Trabajo



Hay personas enojadas en tu empleo, pero no necesariamente contigo. No te dejes influir negativamente por cierto sentimiento de inseguridad laboral pues puedes estar muy aprensivo e interpretar de manera errónea las señales que te lleguen, no es algo personal.