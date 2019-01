Géminis – Lunes 7 de enero de 2019: te buscará alguien que no sospechabas

¡Lo harás pues tendrás los recursos necesarios! Sin embargo, no te excedas ni comprometas tu seguridad financiera pues luego la persona perjudicada serías tú. Debes actuar de modo tal que cuides primeramente tus intereses.

Amor Recibes señales mixtas de cierta persona y no te das cuenta bien si se trata de amor o de ilusión, algo pasajero o más profundo. Lo mejor es no dejar pasar esta oportunidad, si estás soltero o soltera, y explorar al máximo todo lo que está ocurriendo en estos momentos en tu vida.

Dinero y fortuna

Alguien que en el pasado te pidió dinero prestado y no te lo devolvió vuelve a entrar en tu vida así que mucho cuidado para que no vayas a complicarte nuevamente en algo que no te convenga.