Géminis - Lunes 6 de agosto de 2018: una decisión que cambiará tu vida amorosa

Frente a ti habrá muchas actividades que debes realizar antes que llegue el fin de semana pues de lo contrario estarías agobiado y no podrías disfrutarlo. Si planeas tus tareas con antelación no te atormentarás con lo que dejas pendiente. Aunque hayan ocurrido situaciones que te inquieten desde el punto de vista sentimental, hoy lunes, que la Luna está en tu signo, habrá soluciones.

Amor

Salud



Aplica tus experiencias pasadas y no las tomes como algo negativo sino más bien como una lección positiva para no incurrir en los mismos errores en el momento presente. Si aún no has terminado un mal hábito, es tiempo de tomar acción.