Géminis – Lunes 3 de septiembre de 2018: la Luna en tu signo te inspira sentimentalmente

Tu sentido dinámico de la vida te ayudará a sacar adelante un plan para este fin de semana en el que tanto tú como alguien muy especial para ti podrán disfrutar de un día y una noche de pasión, intenso, como hace tiempo no lo habían vivido ambos.

Amor

Aclara enseguida una situación que está distanciando a tu pareja de ti debido a un malentendido y a una actitud terca de ambos. Si es necesario cede, di primero tú la palabra esperada porque al fin y al cabo en cuestiones del amor no se debe jugar pues en un juego o se gana, o se pierde.

Salud



No te agobies tratando de lograr en un día lo que requiere más tiempo. La salud se va forjando diariamente y si hoy haces lo que debes, aunque no sea todo lo que aspiras, estarás dando pasos positivos. Mejor es hacerlo así, pues no te aburrirás.