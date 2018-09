Géminis - Lunes 24 de septiembre de 2018: un inicio de semana con un tono divertido

Un día ideal para poner las cosas en su sitio y no seguir viejos hábitos o rutinas que lo único que hacen es complicarte la vida. Hay un aspecto algo inestable de tu regente, Mercurio en relación con Venus. Pase lo que pase nunca pierdas tu entusiasmo, tu talante, tu singular sentido del humor porque precisamente con esa actitud es que puedes conquistar la tristeza y vencer las dificultades. El presente crea el futuro, si el día de hoy lo haces positivo y bueno, eso será lo que coseches. No mires hacia atrás, solamente hazlo para tomar experiencias y aprender, nunca para lamentarte.

Salud Los hábitos requieren tiempo para que se vayan estableciendo como tal, especialmente aquellos que van a sustituir algo negativo. Por eso debes ser paciente y si iniciaste un plan de salud nuevo no vaciles, no cejes, continúa hasta el final.

Trabajo

Las tentaciones son altas para dejar lo que estás haciendo y empezar algo diferente. No obstante, en la medida que analices bien si te conviene, o no, lo que te están ofreciendo, podrás tomar una decisión adecuada, no emocional.