Géminis – Lunes 24 de diciembre de 2018: sucederá algo muy divertido

Amor

Con amor todo se consigue y aún las murallas más altas se derriban. Si está de tu parte ofrecer una excusa o decir la palabra que propicie el acercamiento de quien tanto amas y ahora no se encuentra a tu lado, no esperes más y da el primer paso. No te inquietes si aún no ocurre así pues ya se perfila claramente la reconciliación amorosa y pronto habrá una etapa feliz en tu vida.