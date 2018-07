Géminis – Lunes 23 de julio de 2018: tiempo de evaluación sentimental

¡Ya está rigiendo el signo de Leo, del elemento fuego! No dejes que tus fantasías te conduzcan a excesos de optimismo en los que podrías errar fácilmente si no pones los pies sobre la tierra, geminiano. Este lunes vas a estar frente a situaciones laborales y legales nuevas que te ayudarán a tomar decisiones importantes.

La influencia del signo Leo que ha comenzado a regir y es del elemento fuego, compatible contigo que es de aire, contribuye a que te sientas en mayor control de tus emociones y con un alto índice de vitalidad. Lo que sucedió en el pasado no tiene por qué convertirse un impedimento para tu felicidad de hoy. Toma a la gente como son, y no como quisieras que fuesen.

Amor



La realidad que te envuelve no se puede tapar con un dedo. Es un día para vivirlo en el presente, sin ataduras emocionales. Si estás dubitativo, no creas todo lo que escuches ni las promesas que te hagan. Pon los pies sobre la tierra y evitarás desengaños sentimentales. No confundas realidades con deseos ni te dejes envolver por falsas promesas.