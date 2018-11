Géminis – Lunes 19 de noviembre de 2018: sé prudente, tu regente está retrógrado

Amor

Salud

Debes tomar precauciones si estás bajo un tratamiento delicado y no alteres dosis ni horarios. Si te sientes mejor, no quiere decir que debas dejar la medicación y mucho menos poner tu vida en manos de personas charlatanes e improvisadas.

Trabajo



Las personas conversadoras que se te acercan y no tienen nada que hacer pueden perjudicarte porque te entretienen e impiden que puedas desarrollar tu trabajo. Si te están rodeando gente así no vaciles y pídeles cortésmente que no te interrumpan.