Géminis – Lunes 14 de mayo del 2018: te buscará alguien que no sospechabas

Si estás soltero o soltera y te sientes inclinado a aceptar una proposición de alguien que no conoces bien, ten cuidado. No te lances emocionalmente ante la primera persona que veas porque podrías estarte dejando llevar por apariencias y no actuar de una manera sensata en una decisión sentimental. Espera antes de decir “no”, o “sí”, analiza y luego actúa, geminiano. En estos momentos, con el tránsito de tu regente Mercurio tiendes a estar algo inquieto y a decir lo primero que se te ocurra. Hay ciertas situaciones que se escapan a tu control.