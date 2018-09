Géminis – Lunes 10 de septiembre de 2018: se rectifican errores, avanzas con seguridad

Este lunes ocurren situaciones inesperadas que exigen una actitud muy concreta de tu parte, geminiano. Necesitas paciencia y calma a la hora de lidiar con parientes políticos que tratarán de entrometerse en tu vida para decirte cómo debes vivir tus relaciones amorosas, lo que les gusta y no les gusta. Tú sabes cómo lograr lo que deseas, pero a veces no aprovechas todos los recursos que tienes en tus manos.

Amor



Aunque sientas que tu pareja no es del todo sincera contigo no ahondes ni investigues demasiado como si fueras un detective privado buscando faltas ajenas. Lo que está sucediendo pronto quedará esclarecido y entonces te alegrarás de no haberte precipitado a la hora de hablar o tomar decisiones impetuosas.