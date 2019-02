Géminis – Jueves 7 de febrero de 2019: una noticia que te alegrará mucho

Si una vez viviste una relación tormentosa y ahora estás libre nuevamente no corras a enredarte con alguien que podría revivir esa circunstancia lamentable. La libertad es algo muy precioso y el amor no tiene por qué encadenarte a nadie ni a nada y mucho menos a alguien de tan libre espíritu como tú, geminiano.

Hay una persona interesada sentimentalmente en ti, dándote vueltas, pero aún no te decidas pues debes explorar bien su manera de ser no vaya a ser que te enredes en una situación posesiva que no te deje respirar e impida tu desenvolvimiento y libertad.