Géminis – Jueves 6 de septiembre de 2018: no dejes escapar esa oportunidad

El efluvio lunar de este jueves te coloca en una posición privilegiada. Vas a escuchar una noticia positiva asociada con quien hace tiempo no ves. Esa persona se va a acercar nuevamente a tu vida con una promesa y una posibilidad que no debes desestimar, sino atender muy bien.

No te asustes si te sientes súbitamente atraído o atraída hacia otra persona y te espantes pensando que vas a ser infiel a quien amas. En este ciclo surgen fantasías y recuerdos, pero si no se llevan a vías de hecho no hay nada que temer. Tu personalidad geminiana subyuga y si te sentías olvidado, solo o triste hoy recuperas la confianza en la vida y se fortalece tu autoestima.