Géminis – Jueves 4 de enero 2018: Se fortalece tu voluntad

Alguien que hace tiempo no ves te comunica una noticia muy grata.

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Leo. Todos los planetas están directos con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado en Leo.

Las noticias son buenas, geminiano. Las influencias planetarias de hoy te ayudarán a fortalecer tu voluntad para dejar algo que no te conviene, puede ser un mal hábito de salud, una amistad que no vale la pena o una relación que has comenzado recientemente y te está trayendo problemas. Los encuentros de contenido social o laboral están sumamente bien auspiciados.

Amor

En estos momentos la onda energética que te está envolviendo también te toca sentimentalmente y el amor ocurre a primera vista en los lugares menos pensados. Sin embargo, no vayas a confundir amor con emoción puesto que son dos cosas diferentes y debes tenerlo todo bien claro antes de comprometerte seriamente.

Salud

Si sientes malestares en el cuerpo revisa los pies porque en esos órganos puede estar la respuesta que buscas. Un soporte adecuado en el calzado, la eliminación de callosidades y un tratamiento adecuado en las uñas te harán mucho bien. Concerta una cita con tu podiatra.

Trabajo

Surgen nuevos caminos en tu horizonte laboral y tal vez debas cambiar de empleo o mudarte a otro lado. Si es así, no te inquietes porque los cambios siempre suelen ser positivos y favorables si uno sabe cómo aprovecharlos adecuadamente. Se augura una etapa laboral muy excitante.



publicidad

Dinero y fortuna

En pocos días estarás recibiendo noticias alentadoras relacionadas con un dinero pendiente que estaba en manos de abogados y litigantes asociado a una compra importante. Llegará en el momento oportuno, cuando más lo necesites. No te dejes impresionar por quienes tiene más que tú y tratan de apabullarte con ostentaciones y alardes.