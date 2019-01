Géminis – Jueves 31 de enero de 2019: tu agilidad mental te vuelve irresistible

Todo trabaja a tu favor para ayudarte a tener éxito en tus planes, geminiano, pero existe el peligro de la adulación y de personas manipuladoras que se te acerquen para prometerte cosas que no podrán cumplir.

No cedas ante una palabra de amor que no te inspira confianza ni ante gentes que te ofrecen dinero sin las suficientes garantías. Este ciclo planetario que se está abriendo hoy jueves atrae a tu vida muy buenas vibraciones cósmicas. Febrero promete lo mejor, y pronto estarás cosechando lo que ahora estás sembrando.

Amor

No confundas tus intereses sentimentales con las aventuras de un momento porque si no los delimitas bien en tu vida te verías envuelto en una situación sumamente delicada. No le des categoría de relación a una emoción física.