Géminis – Jueves 3 de enero de 2019: una posible "escapada romántica"

Apártate de esa gente envidiosa que te rodea. No te dejes influir negativamente por cierto sentimiento de inseguridad laboral pues puedes estar muy aprensivo e interpretar de manera errónea las señales que te lleguen. Las cosas marchan bien, muchas aprensiones y temores están solamente en tu imaginación, geminiano.



Salud

Si tu alimentación no es variada deberás enriquecerla con suplementos dietéticos. Recuerda que no es tanto la cantidad sino la calidad de los alimentos consumidos los que nos permiten disfrutar de una buena salud. No exageres, y vivirás más.