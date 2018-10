Géminis – Jueves 25 de octubre de 2018: se avecina una etapa intensa en el amor

Se avecina una temporada muy creativa. Vete preparando desde ahora para que cuando sucedan las situaciones inesperadas no te tomen desprevenido, geminiano. Alguien muy inquieto podría surgir en tu vida y causarte la sensación de estar frente a una persona que tira de la alfombra sobre la cual estás caminando haciéndote sentir inseguro o insegura.

Evita ese tipo de contacto, a menos que sea imprescindible, y cuando así sea, mantén distancia emocional para no involucrarte en su mundo de frustraciones y problemas.

Amor

Salud



¡Cuidado con el humo del cigarrillo! No basta que tú no fumes, si en el lugar donde vives o trabajas otros lo hacen. El inhalar esos vapores también causa muchos daños a tu organismo. Debes ser exigir que no se fume delante de ti.