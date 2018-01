Géminis – Jueves 25 de enero 2018: Te lanzarás a una aventura nueva

Noticiero astrológico: La Luna está en Tauro en vísperas del tránsito de Marte por Sagitario. Todos los planetas están directos excepto el planetoide Ceres que sigue retrógrado.

Un jueves de emociones encontradas y sentimientos profundos, geminiano. Si has estado vacilando respecto a los verdaderos intereses que esa persona experimentaba hacia ti, este es el momento en el que todo está a punto de aclararse. Vuelve a ser tú, y verás como la vida te sonríe nuevamente. Exprésate libremente y con toda la sinceridad del mundo de la cual eres capaz como signo de aire. Es hora de ir pensando en la posibilidad de una experiencia nueva en el plano íntimo con tu pareja, y si no la tienes, proyectar tu energía a la realización de esos sueños que te están dando vueltas en la cabeza.



publicidad

Amor

Cuida tu lengua pues la tienes demasiado suelta durante estos días y podrías complicarte diciendo cosas que no te convienen, o prometiendo lo que no puedes cumplir. El amor requiere tacto, y si no haces bien las cosas podrías tener problemas o crear malentendidos.

Salud

¿Te sientes mal? Si experimentas malestares en el cuerpo revisa los pies porque en esos órganos puede estar la respuesta que buscas. Un soporte adecuado en el calzado, la eliminación de callosidades, una visita al quiropodista, ayudará mucho. Recuerda que unos zapatos apretados o con tacones muy altos son dañinos a la salud.



¿Estás comenzando una relación? Descubre de qué signo no debes enamorarte El amor todo lo puede, por supuesto, aún cuando haya incompatibilidad, pero en esos casos para que la relación funcione requiere más esfuerzo de los dos. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir No es imposible, pero es más problemática. También ocurre con el Ascendente, tal vez el signo que te parezca menos compatible posee un Ascendente afín contigo y la balanza se equilibra. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir ¿Cuál es el problema de cada signo en su relación de pareja? Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aries. Tu problema es: Cáncer

Aries y Cáncer no ligan mucho, la personalidad ariana ejecutiva y dinámica no va bien con el sentimental e intuitivo canceriano. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir La relación es difícil, pero no imposible, para que funcione hay que buscar los puntos en común. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Tauro. Tu problema es: Sagitario

En la intimidad no hay problemas, pero en cuanto a la relación de pareja la personalidad sagitariana choca fuertemente con la tuya. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Es la combinación fuego-tierra, pero al mismo tiempo la dependencia taurana al hogar, la casa y la comodidad sensual, por un lado, y por otro el sentido de independencia sagitariano contrasta contigo. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Géminis. Tu problema es: Capricornio

Capricornio tiende a ser un signo demasiado serio para ti. Los geminianos son más bien juguetones y con un carácter fresco que puede molestar a tu pareja capricorniana por considerarte inmaduro o poco disciplinado. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Sexualmente se llevan muy bien, el problema surge en la cotidianidad. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cáncer. Tu problema es: Aries

Aries y Cáncer no ligan mucho, se trata del elemento fuego con agua, que es el tuyo. Tú eres más romántico y soñador, mientras Aries es más ejecutivo y directo. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Mientras tu pareja ariana tiende a pensarlo todo con la cabeza, tú tiendes a hacerlo con el corazón. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Leo. Tu problema es: Piscis

Piscis, del elemento agua, no combina muy bien contigo pues siempre está a la expectativa, como esperando algo que pueda suceder. Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tú, como Leo, no entiendes bien la naturaleza empática y demasiado sensible de Piscis, y Piscis, a su vez, se molesta con tus explosiones teatrales. ¡Todo lo contrario a la modestia y cualidad más bien secreta de ese signo! Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Virgo. Tu problema es: Aries

Lo que menos soporta un Aries es la crítica de Virgo, sus observaciones y comentarios. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Aunque en la intimidad sexual se llevan bien en el diario convivir es otra cosa. Así que ya sabes lo que debes hacer para que la relación funcione, la compatibilidad es bastante inestable. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Libra. Tu problema es: Piscis

La relación tiende a volverse dependiente pues Piscis es demasiado empático y sensible para ti.



¿Quien es tu amor imposible según el zodiaco? La relación tiende a volverse dependiente pues Piscis es demasiado empático y sensible para ti. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Aunque amas al prójimo tiendes a ser más expansivo o expansiva y moverte más a nivel social. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En la intimidad funciona bien la pareja, rodeándose de belleza y armonía, pero luego, en el trato diario, la diferencia de intereses puede causar problemas o distanciamientos entre los dos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Escorpión. Tu problema es: Acuario

Te cuesta mucho convivir con alguien tan independiente como Acuario. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Tú tiendes a centrar todo tu mundo en la otra persona, con amor y pasión, queriendo que sea “solamente para ti”. Quieres que todo su tiempo y energía te lo dedique, igual que haces tú con él o ella. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Tu pareja Acuario ve la vida de otra manera y considera que le estás asfixiando. Te vuelves posesivo y celoso y eso es lo que menos tolera Acuario. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sagitario. Tu problema es: Piscis

Piscis es una pareja ideal para ti en los momentos tristes o depresivos. Sin embargo ambos poseen dos visiones diferentes del mundo. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Para Piscis, un estanque puede ser un lugar poético, donde aún en el medio del fango haya un loto. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Para Sagitario, simplemente podría ser un charco con agua, y esto chocaría con la realidad emocional de ambos. Piscis es subjetivo, tú eres objetivo. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Capricornio. Tu problema es: Géminis

Tu personalidad seria y disciplinada se siente fuera del juego en esta relación.



Entra aquí y descubre cómo recuperar el amor perdido Tu personalidad seria y disciplinada se siente fuera del juego en esta relación. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir La frescura juvenil geminiana es maravillosa en ciertos momentos, y lo adoras, pero no siempre. Su manera juguetona y desenfadada te saca de quicio en esos momentos en que reclamas madurez. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Acuario. Tu problema es: Cáncer Foto: Thinkstock | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Acuario. Tu problema es: Cáncer

La relación es difícil pues Acuario se vuelca mucho al exterior y se proyecta al futuro. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Por su parte, Cáncer es más bien centrado a su mundo interior y vive más en el pasado. No obstante, si saben llevar bien las situaciones que surjan pueden vivir momentos excitantes y divertidos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Piscis. Tu problema es: Géminis.

Tú dices “yo creo” y tu pareja geminiana dice “yo pienso”, y esa lucha entre razón y sentimiento, corazón y cabeza crea una relación difusa y poco sólida. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El grado de compatibilidad es difícil, pero todo en la vida, con voluntad y amor no hay imposibles. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir

Trabajo

Atención, geminiano, ahora surgen nuevos caminos en tu horizonte laboral y tal vez debas cambiar de empleo o mudarte a otro lado. Si es así, no te inquietes porque los cambios siempre suelen ser positivos y favorables si uno sabe cómo aprovecharlos.

Dinero y fortuna

En pocos días estarás recibiendo noticias alentadoras relacionadas con un dinero pendiente que estaba en manos de abogados y litigantes asociado a una compra o asunto importante. Llegará en el momento oportuno, cuando más falta te haga y mejor lo puedas invertir.





Te sentirás influenciado por los placeres de la vida