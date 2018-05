Géminis – Jueves 24 de mayo del 2018: una posible "escapada romántica"

Durante este ciclo de cumpleaños geminiano abundan los charlatanes. Duda de las intenciones de quienes lleguen a ti abordándote con ideas fantasiosas que auguran dinero y fama sin tener que esforzarse. Sabes por experiencia propia que tu fortuna descansa básicamente en tu capacidad de trabajo, y no en el azar.

En otro orden de cosas, se avecinan días excepcionales en tu vida amorosa. Las cartas de triunfo están en tus manos, Géminis, y aumentan tus posibilidades de ser cada día más feliz y dichoso, si te lo propones y no te dejas impresionar por gentes negativas. Abre tu corazón a una nueva experiencia que ya está perfilándose en tu horizonte sentimental.

Amor



En este período de cumpleaños sucederán muchas situaciones que no habías previsto, geminiano. No arriesgues tu relación y estabilidad amorosa por un capricho. Estarás rodeado de tentaciones y si sucumbes a ellas podrías verte envuelto en serios problemas con tu pareja. Ten cuidado, no vayas a cometer ninguna omisión o descuido significativo en tu vida sentimental.