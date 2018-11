Géminis – Jueves 22 de noviembre de 2018: una etapa feliz que no olvidarás

Empiezas a considerar la posibilidad de un viaje que tendrá connotaciones familiares y románticas el cual desde hace tiempo estás pensando realizar, pero no lo habías materializado hasta la fecha. Desde este día se abren canales nuevos en tu vida íntima acentuada ahora con el tránsito de la Luna por tu signo y el comienzo de Sagitario, del elemento fuego, muy afín a Géminis.

Amor

En este día el tránsito de la Luna te coloca en una posición de ventaja respecto a tu pareja sentimental. Lo que deseas lo puedes conseguir, así que adelante, no te dejes llevar por una decepción amorosa, insiste.

Salud



La salud no es un tema para jugar. No la pongas en manos de personas que son incompetentes y charlatanes, no saben nada de medicina y te utilizan como conejillo de indias o de laboratorio para sus experimentos e improvisaciones.