Géminis – Jueves 18 de octubre de 2018: estás iniciando algo muy hermoso

¿Sucedió algo que te molestó? Tómalo todo como un espectador, sin involucrarte emocionalmente en las cuestiones que no te atañen, y por el contrario, pon tu entusiasmo y vitalidad en lo realmente significativo e importante, tu vida amorosa, familiar, el trabajo, tu creatividad.

Amor

Salud

No esperes más y acaba de empezar tus planes de ejercicio en un gimnasio o en algún lugar donde puedas desarrollar activamente tus músculos. Si continúas posponiendo y dilatando esta resolución terminarías sin resultado alguno, no hay nada que defraude más que la llamada “procrastinación”, o sea, posponer siempre todo.

Trabajo

No hay ninguna complicación en tu horizonte laboral, pero existen personas a tu alrededor con muchas vibraciones de envidia y enemistad que podrían perjudicarte si les haces caso y entras en su juego de murmuración y chismes.

Dinero y fortuna



Este no es el gran momento del dinero, pero por supuesto, no te faltará. No obstante, los mejores ciclos económicos se avecinan y pronto estarás en una gestión de negocios importante asociada con compras y ventas provechosas.