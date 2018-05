Géminis – Jueves 17 de mayo del 2018: tu agilidad mental es tu mayor tesoro

En unos días comenzará a regir tu signo y desde esta semana sientes ya los efluvios del cambio que se avecina, geminiano. Este jueves tus asuntos laborales requerirán atención extra. Hay personas a tu alrededor, llenas de frustraciones, cuyo único propósito en la vida parece ser causar daño, y debes protegerte haciendo bien las cosas y no dando motivos a murmuraciones ni quejas. Estás frente a varias alternativas económicas, algunas buenas, otras no tanto. No es la ocasión de actuar irreflexivamente sino después de estudiar las ventajas y desventajas que te presentan esas opciones.