Géminis – Jueves 14 de diciembre 2017: Sientes una súbita atracción hacia cierta persona

Noticiero astrológico: Hoy jueves la Luna sigue en tránsito por el signo de Escorpión mientras que los planetas Mercurio y Urano continúan retrógrados.

Sé prudente. Ponte en lugar de los demás para que logres sacar adelante tu vida amorosa y echar a andar una relación que está empantanada o fría debido a indiferencia o a una actitud sospechosa de tu parte. Lo que más necesitas en estos momentos es poner a funcionar tu agilidad mental geminiana. La llegada de un miembro de la familia o un buen amigo a casa será motivo de alegría. No hay nada imposible en el terreno afectivo, habrá una reconciliación si hubo peleas y si todo marcha bien, pues entonces saldrá aún mejor. Estos son días de intensas emociones en tu mundo sentimental auspiciado por el tránsito de Venus, planeta del amor, en el elemento fuego.



Amor

Te sentirás muy seguro de ti mismo y de tus decisiones sentimentales. En este ciclo planetario adquieres madurez emocional y eso te ayudará mucho para poner las cosas claras en una relación, decir lo que te gusta y te disgusta sin tapujos pero al mismo tiempo con el ingenio e inteligencia que caracterizan a tu juvenil signo geminiano.

Salud

Tu signo Géminis es saludable, pero a veces muy aprensivo y esos problemas se concentran en tu estómago. Si te sientes con desajustes gástricos o trastornos en tu sistema digestivo trata de comer menos y reposar más.

Trabajo

No te dejes desalentar por nada, ni por nadie. Mantén esa buena actitud que tanto encomio ha recibido en tu trabajo aunque aún no obtengas el reconocimiento al que eres acreedor. Ya llegará. No te dejes influir por quienes aspiran a ganar posiciones manipulando sentimientos ajenos. Tú, como geminiano, estás por encima de eso.

Dinero y fortuna

Ha llegado el momento de consolidar tu posición económica y deberás poner a funcionar lo que durante estos meses has estado gestando. Tienes una mente clara para los negocios y pronto empezarás a ver dinero efectivo pues la prosperidad está llegando a tu vida.