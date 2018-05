Géminis – Jueves 10 de mayo del 2018: sientes que te estás preparando para algo grande

No te conviene prometer nada ni firmar papeles durante ese período porque podrías estar bajo los efectos de la ilusión y no estar viendo la realidad como es. Si algo te turba, no tomes decisiones. Por otra parte, en este período astral que marca el preludio a lo que será tu ciclo de cumpleaños en unos días estarás poniendo punto final a todo aquello que no te conviene y sacarás el mejor partido de un negocio que ahora cristaliza y te da dinero y prosperidad.