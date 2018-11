Sin embargo, como la segunda quincena estará retrógrado durante ese ciclo planetario deberás ser muy prudente a la hora de comprometerte, dar tu palabra en algo, prometer, firmar documentos, y si vas a viajar, deberás tomar medidas para no dejar nada atrás, ni extraviar papeles o documentos pues tiendes a estar algo alocado o precipitado durante esos días.

Amor

Sigue tus impulsos y tu intuición porque este mes podrás conseguir el amor que tanto anhelas y la separación reciente quedará en el olvido. No te precipites, deja que todo pase y pronto habrá un ciclo de uniones felices. Lo principal en todo momento es que no pierdas tu entusiasmo y actúes con seguridad y confianza en ti mismo pues de esas cualidades dependerá tu éxito en el amor, no lo olvides.