Géminis en mayo 2018: Venus en Cáncer indica aumento de familia

Se acentúa tu agilidad mental geminiana y te ayuda a encontrar soluciones donde los demás solamente ven problemas. No te inquietes por lo que ocurre en tu entorno ya que ahora todo es posible. Tu capacidad de sorpresa se pone a prueba durante los días previos al inicio de tu ciclo de cumpleaños. Escucharás lo que no pensabas y te enteras de muchas cosas que ni siquiera sospechabas. En cuanto a tus dudas amorosas, aparta de tu mente los miedos y vacilaciones que no conducen a nada y deja fluir tu imaginación sobre todo a partir del 20 cuando comienza una etapa nueva dentro de tu vida, Géminis.