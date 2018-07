Géminis en julio del 2018: elocuencia y versatilidad, soluciones rápidas

Un mes que se presenta muy variado, geminiano, y como tendrás casi todo el tiempo a tu regente, el planeta Mercurio, en tránsito directo, notarás que cualquier empeño que te traces a ti mismo dará muy buenos resultados. Sin embargo, para mantener esta buena disposición se requiere abrir canales de comunicación efectivo con los demás Tranquilo, geminiano, las situaciones no deben adelantarse.

Una cosa es no dormirse, estar alerta y con la chispa encendida, y otra es andar nerviosamente de un lado a otro. No te dejes impresionar por una apariencia y hurga, ve al fondo de las cosas, descubrirás la felicidad donde menos esperas. Estos primeros días del segundo semestre del año 2018 estarán cargados de un tono festivo y entusiasta en el que habrá de todo. No te impacientes, aún las cosas más difíciles se resolverán de modo efectivo.