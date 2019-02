Géminis en el mes de febrero de 2019: compasión y capacidad para perdonar

Amor

Tú, geminiano, eres inquieto y curioso y demandas una pareja que comparta tus intereses, sobre todo que sea inteligente pues de lo contrario te aburres. No trates de “cambiar” a nadie, acepta a los demás como son y si no te conviene o no te agrada su manera de ser dirige tu atención a otra persona. La clave es tomar a los demás como son y no como quisieras que fueran.