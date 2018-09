Géminis – Domingo 9 de septiembre de 2018: no te impacientes, todo llegará en su momento

No te dejes llevar por apariencias y mucho menos por comentarios negativos de quienes son pesimistas y frustrados. Tú tienes la capacidad de sacar adelante tu vida si te lo propones y este día puedes hacerlo, y lo lograrás, geminiano.

Amor

Lo que anhelas está más cerca de lo que habías pensado. Sin embargo, en estos momentos debes ser muy cuidadoso y no arriesgarte a un compromiso serio con quien no conozcas del todo bien. Es hora de explorar y averiguar tus opciones.

Salud

Vigila tu cuerpo y atiende los síntomas sospechosos pero tampoco te vuelvas paranoico o delirante pensando que tienes todas las enfermedades habidas y por haber. Tener cuidado no significa convertirse en un paciente hipocondríaco.

Trabajo

Debes estar en guardia contra los errores laborales pues debido a una posición planetaria algo complicada en horas de la tarde en tu sector del trabajo podrías equivocarte, pero si atiendes bien lo que haces no tendrás nada que lamentar.

Dinero y fortuna



Mucho cuidado y no te impacientes por los resultados si estás en medio de un negocio delicado con gentes que no conoces muy bien pues tu actitud generaría desconfianza. Por otra parte, si no te sientes seguro, busca asesoría profesional.