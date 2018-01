Géminis – Domingo 7 de enero 2018: Un día intenso en el amor

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Virgo hacia Libra aproximándose a la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo.

Estarás tentado a gastar más de la cuenta y enredarte en situaciones financieras poco constructivas. Aléjate de las áreas de compras inútiles y las ofertas que no te convienen. Este es tu tiempo de la realización así que no esperes más para salir de dudas en cuanto a esa persona. Sin embargo, no te guíes por apariencias. Es muy probable que revivas un contacto con alguien que en tu pasado jugó un papel importante en tu vida sentimental y ahora resurge en el momento menos pensado.



publicidad

Amor

No hay nada malo en la fantasía, pero cuando son demasiadas y te impiden la comunicación directa con tu pareja hay que revisar qué está pasando en tu vida. Poner un poco de sal y pimienta en una relación es excelente, pero las cosas exageradas, no convienen.

Salud

Tu Ser Interno te indica lo que más te conviene y deberás guiarte por tu intuición para evitarte contratiempos. Si no tienes deseos de comer, no fuerces tu organismo inútilmente. Vive lo más armoniosamente posible entre la naturaleza y tu cuerpo.

Trabajo

Se visualiza un cambio laboral altamente beneficioso. Un ex compañero de trabajo que ocupa una buena posición en otra empresa, y con quien siempre te has llevado muy bien se te acerca para proponerte algo muy interesante que debes atender.

Dinero y fortuna

El dinero que no llegaba ahora empieza a fluir. Las experiencias económicas del pasado te han enseñado a confiar más en la combinación de tus realidades objetivas y tu intuición. Ya no eres tan iluso a la hora de empezar un negocio.