Géminis – Domingo 6 de enero de 2019: inicias una etapa de buenas noticias

Amor Cierto velo de inquietud podría empañar tu felicidad si en vez de mirar lo que has logrado en la vida te pones a pensar en problemas. ¡Aléjalos de tu mente con tu frescura habitual! Tú sabes cómo envolver y conquistar a todos con tu gracia y tu espontaneidad.

Salud Tu cuerpo responderá muy bien a tratamientos de salud no ortodoxos como los masajes, aromaterapia, baños de agua caliente, acupuntura y otros similares. Sin embargo, no te pongas en las manos de alguien inexperto, sería peligroso.

Trabajo Una proposición laboral fuera del sitio donde vives puede resultar muy beneficiosa, pero no debes extender tu período de ausencia más de un tiempo prudencial. Después que hayas ganado lo suficiente regresa a tu ciudad e invierte tu dinero.

Dinero y fortuna Aunque pueden inspirarte sospechas y desconfianzas las actitudes demasiado generosas de los desconocidos, no todo es gris. Existen muchas posibilidades de certeza en sus afirmaciones y vale la pena explorar el negocio que te proponen.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este domingo: mediano a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el tránsito de Venus que envuelve tu signo en un tono amoroso y sensible.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Géminis: procrastinar, o sea, dejar para mañana una tarea importante que debe ser realizada hoy.

¿Qué debo evitar?: asociarme con quienes me desalientan y me quitan el entusiasmo.