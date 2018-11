Géminis – Domingo 4 de noviembre de 2018: quien menos pensabas resulta ser un gran amigo

Te has estado preocupando demasiado por lo que no puedes resolver, acuérdate que pensar siempre en el mañana crea ansiedad. En todo momento la sinceridad debe predominar pues no hay nada más triste que fingir sentimientos y si estás junto a una persona por compasión, interés o simplemente por entretenimiento y no te sientes a gusto, termínalo ya. Recuerda, geminiano, que tu tiempo es tu vida y si no lo vives a plenitud estarías echando por la borda lo que has conseguido.