Géminis – Domingo 3 de junio del 2018: tu ciclo de cumpleaños sigue trayendo sorpresas

La combinación de la Luna y Mercurio ambos en tu elemento aire crean un tono muy impulsado dentro de tu horóscopo en esta fase inicial del segundo período de tu ciclo de cumpleaños. Estás muy impulsivo, geminiano, quieres terminar algo rápidamente, pero en ese apuro podrías cometer una imprudencia, sobre todo si se trata de una relación o de un negocio donde hay dinero por medio. No te apresures. Cada cosa debe ser hecha a su tiempo y los atolondramientos no llevan a ningún lado.

Amor

No vayas a decir o hacer lo que pueda comprometer tu relación actual ya que podrías cometer graves errores. Lo principal en este momento es no precipitarte ni dejar una relación guiándote por apariencias que suelen ser muy engañosas.

Salud

El ciclo planetario presente es muy favorable para la recuperación de trastornos asociados con la vesícula y el hígado. Si padeces de esos órganos o has tenido problemas con los mismos es un buen momento para revisarte con tu médico.

Trabajo



No te impacientes si una petición laboral se demora o si no obtienes el empleo que has estado procurando todo este tiempo. El período astral que se inaugura hoy cambiará todo a tu favor y muy pronto obtendrás respuestas afirmativas.