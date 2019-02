Géminis – Domingo 3 de febrero de 2019: un fin de semana lleno de sorpresas

La vibración de hoy, que es el ocho, y el tránsito de Venus auguran lo mejor para ti, hay dinero en camino, pero solamente si concentras tu energía en una dirección específica y no te involucras en muchas cosas simultáneamente porque entonces no podrías hacer ni unas ni la otras.

Amor

Anímate, hay solución. Una sonrisa es todo lo que necesita tu pareja para saber que la entiendes y has perdonado cualquier desliz que se haya cometido. No eches a perder los encuentros felices de la vida con pleitos ni exigencias. Disfruta a plenitud la intensidad del momento actual. No olvides que todos erramos, tú también.