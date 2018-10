Géminis – Domingo 28 de octubre de 2018: un nuevo escenario sentimental en tu vida

Amor Un contacto inesperado en un lugar público o una visita te permitirá revivir una aventura de tu pasado. Si los recuerdos son gratos, síguelos, si te inspiran rechazo no les hagas el juego y dale vuelta a ese capítulo en el libro de tu vida amorosa. Esta podría ser la coyuntura esperada para terminar el año en muy buena compañía.



Salud

No olvides nunca que tu paz mental determina tu estado de salud físico. No albergues problemas complicados que no puedes resolver pues esa situación solamente te causaría dolores de cabeza. Trata de reposar y descansar más.