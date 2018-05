Géminis – Domingo 20 de mayo del 2018: inicias tu signo con una buena noticia

No te inquietes por lo que ocurre en tu entorno ya que ahora todo es posible. Este día en que la Luna transita por un signo del elemento fuego en estos primeros momentos de tu ciclo de cumpleaños geminiano tu capacidad de sorpresa se pone a prueba. Escuchas lo que no pensabas y te enteras de muchas cosas que ni siquiera sospechabas.

En cuanto a tus dudas amorosas, aparta de tu mente los miedos y vacilaciones que no conducen a nada y deja fluir tu imaginación ahora que tienes de tu parte la energía de tu regente Mercurio, directo, que acentúa tu agilidad mental y te ayuda a encontrar soluciones donde los demás solamente ven problemas.

Amor

Este debe ser un tiempo de alegrías y regocijo, geminiano. Son muy buenas las noticias que están ahora llegando a tu vida amorosa así que no te dejes desalentar por nada transitorio o pasajero ya que tus cosas marchan mejor, aunque no te lo parezca.

Salud

Es menester que dediques más tiempo a tus ejercicios y alimentación correcta. Toma cualquier cambio en tu cuerpo como un aviso y no dejes de efectuarte tus evaluaciones médicas, particularmente ahora que cuentas con la energía directa de tu regente Mercurio y estás en tu ciclo de cumpleaños.

Trabajo

No te preocupes por un cambio en tu trabajo ni tampoco si te llegan a tus oídos ideas confusas sobre todo lo que está sucediendo en tu entorno. Tus posibilidades de desarrollo laboral son mejores que antes y debes aprovecharlas.

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: mediano a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el tránsito de Venus que envuelve tu signo en un tono amoroso y sensible.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Géminis: procrastinar, o sea, dejar para mañana una tarea importante que debe ser realizada hoy.

¿Qué debo evitar?: asociarme con quienes me desalientan y me quitan el entusiasmo.