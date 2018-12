Géminis – Domingo 2 de diciembre de 2018: inicias este mes en el mejor de los tonos

No confíes en los codiciosos. Tu regente Mercurio en tránsito exige de ti mucho cuidado para no cometer indiscreciones que luego te vayan a complicar el resto del año.

Amor

Se activa tu tono tierno y sensible, pero también tus fantasías y promueve especulaciones sentimentales lo cual te vuelve muy propenso a ser víctima de lo que otros digan. No te dejes impresionar ni hagas caso a rumores. Disfruta la vida y no te inquietes, tómalo todo con la agilidad mental que caracteriza a tu signo del elemento aire.

Salud



Si te has efectuado alguna evaluación clínica reciente y te dan un resultado alarmante no te quedes con la incógnita, busca una segunda opinión, explora todo y repita las pruebas. Existen muchas posibilidades de errores y no te debes dejar impresionar por ideas hipocondríacas. No olvides que al tener a tu regente, Mercurio, retrógrado, pueden surgir errores interpretativos.