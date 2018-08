Géminis – Domingo 19 de agosto de del 2018: inicias tu semana en un tono optimista

Estás en un período de una gran excitabilidad sentimental y en estos días, posiblemente, te enamores a simple vista, no te excedas. El toque feliz que este movimiento imparte a tu vida se extiende a tu realidad sentimental y también a la económica pues habrá dinero y fortuna en todo lo que ahora emprendas.

Amor

Salud

Trabajo

No te empecines tratando de hacer las cosas a tu manera y razona con los demás, tú sabes cómo hacerlo, pero no muestres el lado inestable de tu personalidad pues entonces los demás se aprovecharían de tus debilidades.

Dinero y fortuna



¡Ya tienes luz verde para proceder y ejecutar los ambiciosos planes que te has propuesto realizar en tu vida económica! No obstante, no confundas la improvisación con el entusiasmo, tu actitud debe ser cautelosa y discreta para evitar complicaciones.