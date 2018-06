Géminis – Domingo 17 de junio del 2018: aumenta tu autoconfianza

Ahora que la Luna está en un elemento afín al tuyo y tienes a tu regente Mercurio, directo, trata de mantener un ritmo estable de alimentación, sueño y reposo porque existe la tendencia a descuidar la salud y causar desequilibrios. Si escuchas tu ser interno y no te dejas envolver por cuestiones ajenas a tus intereses todo te saldrá mejor.

Una noticia de cambio te rodea. Si has solicitado un empleo o estás esperando un trabajo extra estás en el camino correcto. Hay movimientos astrológicos propicios a partir de este ciclo actual y tu situación laboral se volverá más estable. Recuperarás terreno perdido y si algo no funcionó en el pasado podrás obviarlo.

Amor

Salud

Hay un aviso para los geminianos que padecen de condiciones como la diabetes o el asma pues durante esta etapa se acentúa tu predisposición a las alergias y también al descuido lo cual podría causarte complicaciones, si no te cuidas como debe ser.

Trabajo

Dinero y fortuna

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este domingo: mediano a alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el interés súbito que estás sintiendo hacia determinados asuntos que te ayudarán a dar un salto cualitativo en tus cosas.

Tendencia peligrosa de hoy domingo en tu signo Géminis: perder tiempo en cuestiones irrelevantes y no dedicarte a lo que realmente es importante para ti.

¿Qué debo evitar?: hablar más de la cuenta y no prestar la atención debida cuando me hablen.