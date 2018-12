Géminis – Domingo 16 de diciembre de 2018: un nuevo sendero amoroso en tu vida

En este preciso momento hay fuerzas positivas cooperando contigo para ayudarte a multiplicar tus ganancias sin tener que arriesgar mucho. Lo que ocurre en tu vida no es casual y debes aprovecharlo, pero es importante que no te dejes engatusar o envolver por aduladores que tratan de sacar ventajas de ti. Se inicia una semana en la que van a ocurrir situaciones de todo tipo que te pondrán en el camino de las soluciones inmediatas a problemas viejos que te tenían inquieto.

Salud Aprovecha al máximo este día y no lo vayas a echar a perder con peleas, discusiones o cuestiones lo cual solamente te causaría desajustes nerviosos, ansiedades y desequilibrios. Relájate y disfruta porque la vida está hecha de pequeñas alegrías.

Trabajo

La energía de la Luna en un signo de fuego te ayudará a encontrar las palabras adecuadas para no verte comprometido en situaciones que podrían causar problemas en tu trabajo. No te hagas eco de comentarios y no enfrentarás problema alguno.