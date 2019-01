Géminis – Domingo 13 de enero de 2019: una revelación sentimental

Todo tiende a revolucionarse en tu horizonte sentimental y personal, geminiano. Enfrentarás a quien no deseas ver en tu vida, un recuerdo del pasado que tenías ya en el olvido.

Amor

En este ciclo astral del mes de enero que estás viviendo no te preocupes, el pasado no va a volver a golpearte pues has aprendido tus lecciones. Lo que está sucediendo en tu horóscopo con el tránsito directo de tu regente Mercurio por el elemento tierra es impactante, positivo, creativo en el amor