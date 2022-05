Thalía lanzó su colección de NFTs y su valor es impresionante; además, empoderan mujeres

La cantante Thalía también es una exitosa empresaria y para el festejo del 10 de mayo, el Día de las Madres en México, se unió a la tendencia de los NTF para lanzar su primera colección que ayudará a organizaciones que empoderan a las mujeres.

La colaboración que Thalía hizo para crear esta colección Creadoras de vida (Creators of life) fue con la compañía Nifty Gateway, que se encarga de poner a la venta colecciones de NTF en colaboración con artistas y marcas reconocidas.

La artista es coleccionista y también curadora de las piezas digitales. Sobre su interés en las nuevas tecnologías, Thalía contó a Forbes (el 16 de marzo de 2022) que se hizo fan de unos de estos bienes digitales llamado Clon X, que permite crear avatares, y quiso formar parte de la nueva tendencia.

“Lo que me trajo al mundo de los NFT fue Clon X, porque yo me apasioné, me enamoré del diseño de los NFT, y… siendo fan de él. (…) Entonces, imagínate, para mí, fue así como que yo quiero mi Clon X”.

La colección de NFT de Thalía



De acuerdo con la descripción en la página de Nifty Gateway, la colección es un homenaje a las mujeres y cómo son capaces de todo. Consiste en una recopilación de varios trabajos de artistas que hacen su propia interpretación de la palabra “Madre”.

Antes del lanzamiento, Thalía le confesó a Forbes que su idea de colaborar con la colección de NFTs se dio gracias a sus ganas de entrar en este mercado y de empoderar a mujeres que habitan ese espacio digital como artistas.

“Hubo una idea que dije: Bueno, a ver, se me antoja hacer un llamado a crear juntas una colección de NFT representando la mujer hispana […] que todas podamos apoyarnos, que todas podamos tener ese proyecto entre nosotras, y así poderlo dispersar. Entonces, creo que eso va a estar increíble y hay mil cosas”.

Las cinco artistas incluidas en la colección Creadoras de Vida de Thalía son Ann Ahoy, Mercedes deBellard, Miriam Persand, Lisa Odette y Natirupe. Dos de estas mujeres creadoras fueron seleccionadas por la comunidad de redes sociales de la artista.

¿Cuánto cuestan los NTF de la colección de Thalía?



De la colección hubo 5 piezas que se pusieron en subasta dentro del sitio Nifty Gateway el 10 de mayo y se vendieron hasta en 800 dólares, siendo “Bliss” de Ann Ahoy la que tiene esta cifra. Otras que se vendieron por altas cantidades fueron “Midsummer Day” de Mercedes deBellard por 777 dólares y “Madre Luz” de Lisa Odette por 650 dólares.

En una publicación en sus redes sociales Thalía agradeció a toda la gente que entró a comprar las piezas y dijo que todo se agotó y una de las piezas se vendió en dos minutos.

“Gracias a todos que participaron en mi primer Drop de NFT Creadoras de Vida. Todo se agotó y no puedo creer que Pachamama se fue en menos de 2 minutos. ¡Súper agradecida con todos los maravillosos artistas que ayudaron a que este lanzamiento fuera un gran éxito!”.