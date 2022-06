Wonder Woman siempre ha sido un ícono LGBT+: Lynda Carter explicó la verdadera razón

Y es que a pesar de que la superheroína de DC ha tenido relaciones extrañas en los cómics, la actriz aprovechó que junio es el mes del orgullo LGBTQ+ y en Twitter compartió una imagen de Wonder Woman y también aprovechó para contestarle a los críticos y demostrar la orientación canónica del personaje.

El tuit de Lynda Carter, quien dio vida a Wonder Woman en una serie de televisión de 1976 a 1979, mostraba una portada de un cómic hecha por Paulina Ganucheau, en el que la superheroína posa frente a un fondo con los colores del arcoíris.

Junto a la imagen Carter escribió un mensaje en el que decía estar emocionada de celebrar el mes del Pride con todos sus amigos y fans de la comunidad LGBTQ+, pero un usuario respondió furioso a su tuit y le reclamó por usar a Wonder Woman para promover a gays y lesbianas.

Lynda Carter le contestó en varias ocasiones al usuario que la critió y entre las cosas que le dijo es que Wonder Woman es un superhéroe para todos, incluidos bisexuales.

Lynda Carter explica porque Wonder Woman es un ícono LGBT+



Al contestar las críticas por involucrar al personaje de DC en el Mes del Orgullo, la actriz remarcó que Diana Prince es un ícono queer y si la gente no se ha dado cuenta es porque no ha puesto atención a sus historias.

“Cada vez que alguien se me acerca y me dice que Wonder Woman los ayudó mientras estaban en el clóset, me recuerda lo especial que es el papel”.



Incluso la actriz compartió un link a una entrevista de Polygon (en septiembre de 2016) con el escritor Greg Rucka, en donde acepta que Wonder Woman ha tenido relaciones con personajes de su mismo sexo.

En la entrevista el escritor de Wonder Woman dijo la isla de Themyscira es un paraíso terrenal habitado por amazonas, en donde pueden vivir felices y eso incluye en el sentido amoroso, con una pareja.

“Cuando empiezas a pensar en darle significado al concepto de Themyscira (o Isla Paraíso, que es una nación isleña de mujeres amazónicas), la respuesta es: '¿Cómo es posible que todas no estén en relaciones del mismo sexo?' No tendría sentido si fuera lo contrario”.



Después en la entrevista el escritor también confirmó que Diana Prince en algún momento antes de salir de la isla estuvo enamorada y tuvo una relación con otra amazona, para después conocer a Steve Trevor, el personaje con el que desarrolla un noviazgo en las películas.

Sobre esto, en una entrevista en con Variety en octubre de 2016, Gal Gadot mencionó que aunque en sus películas no se ha explorado el concepto, lo dicho por Greg Rucka tiene sentido al haber pasado tantos años en la isla.

Wonder Woman es bisexual en los cómics de DC



Las palabras de las actrices y del escritor están basadas en el canon de los cómics, donde la princesa de las Amazonas demostró abiertamente ser bisexual en las páginas de ‘Dark Knights of Steel’ de 2021.

En el cómic de Tom Taylor donde los héroes existen en un universo medieval, Diana Prince tiene una relación con Zala-El, la hermana de Superman y princesa de la Casa El. En uno de los dibujos ambos personajes se tienen que separar luego de que el padre de Zala ha sido asesinado, por lo que Wonder Woman y ella comparten un tierno beso de despedida.