El final de ‘Moon Knight’ explicado y qué significa la escena postcréditos para el MCU

Como es clásico en las producciones de Marvel, al terminar la serie y pasar los créditos se muestra una nueva escena, en este caso se muestra una limusina blanca llegando al hospital psiquiátrico donde acaba encerrado Harrow.

Cuando el villano entra al vehículo (que sus placas dicen “SPKTR” en referencia a Marc), mira a Khonshu sentado, ahora con un traje blanco, pero no se preocupa porque sabe que el dios no tiene poder sobe el mundo físico y no puede dañarlo.