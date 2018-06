Fans de Johnny Depp lo muestran muy demacrado en fotos y llama la atención

Aunque ha seguido trabajando, el actor tuvo que declararse en bancarrota hace unos meses, y demandó a sus exadministradores por haber perdido sus fondos, entrando en pleito con The Management Group , que manejó sus bienes y ahorros desde 1999 hasta 2016, compañía que presentó evidencia de que el único responsable de esta ruina no era otro más que él por sus extravagantes despilfarros.

De este modo, Depp ha tenido que trabajar más y diversificarse; así que ha emprendido una gira internacional con su banda de rock The Hollywood Vampires . Sin embargo una nota alarmante ha surgido después de que esta semana salieron a la luz unas imágenes en las que el actor nominado al Oscar luce considerablemente demacrado .

Luego de presentarse en Rusia el miércoles por la noche, Depp se encontró con algunas de sus fans en el lobby del hotel de 5 estrellas Four Seasons de San Petersburgo , donde se tomaron fotos con el actor de 54 años que lucía casi irreconocible.

Aunque sus seguidoras compartieron sus respectivas fotos con mucha alegría en sus redes sociales, otros fanáticos no dudaron un segundo en especular que el protagonista de 'Dark Shadows' probablemente esté enfermo, ya que lucía muy demacrado, bajo de peso y con la cabeza cubierta por una gorra, por lo que en los comentarios, se ha especulado si estará calvo actualmente, y si no se tratará de cáncer, aunque esta especulación no se ha confirmado.