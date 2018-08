Fan se enfurece con Britney Spears tras pagar $780 por una foto con ella y sentirse rechazada

Una fan española que viajó hasta Londres y pagó 780 dólares para tomarse una foto con Britney Spears en un 'meet and greet' con la artista luego de un concierto en Londres quedó tan decepcionada de ese encuentro que llevó su frustración a las redes sociales.

La tarifa por poder verla de cerca y tomarse una foto con ella venía acompañada de varias restricciones: los fans no podrían tocar y ni besar a la artista. Pero María, emocionada al ver a su estrella tan cerca, se le olvidó esa regla y pasó ligeramente su mano sobre la espalda de la artista, para tomarse la foto.

La sorprendida fan trató de disculparse con la diva, a la vez que le explicó que había pagado mucho por poder tomarse esa foto. Algo que, según ella, Spears contestó con una burla: “Ay, pobre, que has pagado mucho, cuánto lo siento…”.

Al ver la situación, el representante de la cantante, le pidió que esperara un poco para ver si podía tomarse la foto. Pero Spears no cambió su actitud.

Decepcionada, Marta Gutiérrez decidió irse del lugar y no se quedó para el concierto. En un video que compartió en Youtube, el cual tituló 'Harta de Britney', explica por qué: “Una tía que se ríe de mí en mi cara de esa manera y me falta el respeto no se merece nada”.