Exmánager de Juan Gabriel relata cómo él y 'El Divo de Juárez' habrían fingido su muerte

“Yo nunca perdí comunicación con él (Juan Gabriel). El día 28 terminaba su serie al aire, eran la 2:00 pm y le avisé que me iría al rancho a hacer una barbacoa. Eran las 4:00 de la tarde y comencé a recibir llamadas de periodistas que querían que yo les diera la confirmación de que había muerto. Yo les decía a algunos medios que no había muerto, porque no tenía mucho tiempo que había hablado con él”, recuerda.