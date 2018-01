Exclusiva: ya sabemos qué pasa entre Daddy Yankee y Luis Fonsi (y su pleito personal que no existe)

Daddy Yankee y Luis Fonsi no se odian, ni siquiera tienen un enfrentamiento personal a pesar de los desencuentros ocurridos tras el éxito de ‘Despacito’, al menos eso confirmó a Univision Entretenimiento el licenciado Edwin Prado, quien representa los intereses de Yankee.

La clave detrás de las aparentes tensiones involucran a un tercero y tienen que ver con el negocio, más que con la amistad.

“No existe una controversia entre Yankee y Luis Fonsi desde el punto de vista de compositores que son ellos. Esto está claramente definido. Las controversias que han surgido han sido en cuanto a asuntos de negocios que no envuelven a Fonsi”, afirmó Prado.



'Despacito' arrasó en los Latin GRAMMY donde obtuvo cuatro gramófonos dorados, entre ellos los de mejor canción y grabación, y fue Fonsi quien subió al escenario para recoger los premios. Yankee se ausentó alegando que no quería "drenar" al público interpretando el éxito.

En esa ocasión, Fonsi estrenó otra versión de ‘Despacito’ junto a Bomba Estéreo, una actuación que no gustó a la crítica. Fonsi, sin embargo, sí dedicó palabras de reconocimiento a su compañero, agradecido por su trabajo en la canción. Yankee admitió que no tenía problemas con Fonsi.

“ Hemos tenido controversias con las personas que manejan el negocio. No es con él (Fonsi) como tal, como artista, ni como compositor. Hemos hecho una investigación y todavía estamos en ese proceso”, agregó Prado en entrevista desde Puerto Rico.



La discordia

Las diferencias tampoco involucran al manejador de Fonsi, Tony Mojena. La discordia, según fuentes de Univision Entretenimiento, tiene como eje central la relación de Daddy Yankee con Universal Music, disquera que lleva tanto al llamado 'Rey del reggaetón' como a Fonsi, y que también controla el mercadeo de ‘Despacito’.

Un tanto parco, Prado explicó que la investigación que capitanea su oficina ausculta “ciertas negociaciones que se hicieron tras bastidores para excluir a Yankee de ciertos negocios”.





Univision Entretenimiento contactó en varias ocasiones a Universal Music para obtener una reacción a las alegaciones de Prado, pero hasta el momento en el que se publicó esta información la disquera no había respondido. Mojena, por su parte, se encuentra de viaje y no fue posible localizarlo. Fonsi, no obstante, reiteró en México este miércoles durante el evento Latin Grammy Acoustic Sessions que su relación con Yankee era "excelente".

“(Se investiga) en cuanto a lo que tiene que ver con el licenciamiento del tema ('Despacito') y el uso del tema y la explotación en vivo del tema en distintas plataformas”, apuntaló Prado.

'Despacito' fue la canción más popular de 2017 y obtuvo un éxito sin precedentes en YouTube, donde es el video musical más visto con más de 4,700 millones de reproducciones.



La investigación del abogado va más allá de la decisión de la Compañía de Turismo de Puerto Rico de utilizar el tema para atraer turistas a la isla, aunque en esa ocasión se dejó fuera al ‘Big Boss’, cuyo equipo de trabajo presentó la idea inicial a la corporación pública.

La indagación también evaluará el asunto de las regalías. Fonsi y Erika Ender (también coautora de 'Despacito) son dueños del 75% de la canción, mientras que Daddy Yankee tiene el otro 25%.

“Bueno eso es otro cantar y en su momento nosotros vamos a indagar eso (las regalías) porque también estamos en el proceso de evaluar los pagos que se están haciendo y en su momento haremos lo correspondiente en término de los derechos contractuales que tenemos”, indicó Prado.

¿A juicio?

De obtener la evidencia necesaria, Prado acudirá a los tribunales como anticipó al programa El Gordo y la Flaca.

“Nosotros nunca hemos tenido problemas con reclamar. Aquí ha habido unas prácticas que en inglés le llaman ‘unfair trade practices’ (prácticas de negocios injustas) y estamos indagando, investigando más a fondo y cuando tengamos la evidencia la vamos a someter”, señaló.

Pese a la controversia de negocios, Prado no descartó que Daddy Yankee vuelva a colaborar con Fonsi nuevamente.

“Esto es bien sencillo, cuando hay un éxito en la mano y los artistas lo olfatean, ahí se dan las colaboraciones. Esa es la regla general. Puedo decir que en el caso de Yankee esto es un negocio, si hay un negocio o algo que valga la pena siempre está la posibilidad”, señaló.



La temperatura de la relación entre los cantantes podrá medirse este domingo cuando Luis Fonsi y Daddy Yankee aparezcan juntos en el escenario de los GRAMMY interpretando de nuevo ‘Despacito’ (a diferencia de lo que ocurrió en noviembre en los Latin GRAMMY), que compite en las categorías de canción y grabación de año.