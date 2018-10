Así se enteró Ángela Aguilar de sus nominaciones al Latin GRAMMY (creyó que la llamaban para ir a la escuela)

La cantante Ángela Aguilar se dijo muy emocionada por las dos nominaciones que tiene para la próxima entrega de Latin GRAMMY 2018, sin embargo, asegura que a sus 14 años, su prioridad es continuar con sus estudios.

La hija del cantante Pepe Aguilar aparece en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, por su reciente producción ‘Primero soy mexicana’, disco que contiene éxitos rancheros que en su momento fueron grabados por cantantes como Lucha Villa, Rocío Dúrcal, Lola Beltrán y su abuela Flor Silvestre.

“Me siento feliz, emocionada, no me lo esperaba, la mañana que dieron la lista mi mamá me llamó a mi recámara, yo estaba dormida y creí que era para que ya me levantara para ir a la escuela, fui a su cuarto y ahí mis papás me dieron la noticia pues estaban siguiendo la trasmisión en vivo en internet y de la emoción me puse a llorar”, comentó Ángela en entrevista con Univision Entretenimiento.

Ángela Aguilar y Christian Nodal: la juventud del regional mexicano destaca rumbo al Latin GRAMMY



Se le recordó que hace un año precisamente, le tocó a su hermano Leonardo estar en la lista de nominados de la Academia Latina de la Grabación y ahora apareció ella: “Justo estaba platicando con mi mamá de eso y nos acordamos de que hace un año estábamos emocionados por la designación de Leonardo y me dijo 'ahora ya viene la lista de los Latin GRAMMY' y no le dejé seguir. 'Ay, ni me digas, no creo que vaya a pasar nada y aparecí en dos categorías”.

A pesar de esto, la joven intérprete de regional mexicano no se duerme en sus laureles y asegura que aunque las cosas le han “salido increíbles en la música”, en casa hay prioridades y la principal es la escuela: “Sí, ha sido un gran año para la familia y en lo personal, pero aparte de todo eso es una obligación de los Aguilar no descuidar la escuela, la escuela siempre ha sido superimportante para todos los Aguilar y es algo que ni siquiera es una opción. Tenemos que ir a la escuela y hacerlo bien”.



Compartió que recién aprobó su examen de álgebra, motivo que también llenó de orgullo a su familia: “Tuve mi primer examen de álgebra en la high school y me fue superbien y la verdad tanto la escuela como mi carrera son dos cosas muy importantes en mi vida y así como me ocupo a estar bien en la música, también me interesa estar bien en lo académico”.

Ganar un Latin GRAMMY vendría a redondear un gran año de Ángela Aguilar, luego de que lanzó su disco ‘Primero soy mexicana’, grabó con su papá el tema ‘Tu sangre en mi cuerpo’, ha triunfado con su familia en el tour ‘Jaripeo sin fronteras’ y recientemente dio a conocer los videos de los temas ‘Cielo rojo’, ‘Corazoncito tirano’ y en breve dará a conocer su tercer sencillo ‘Paloma negra’.

